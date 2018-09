Del Potro erster US-Open-Halbfinalist der Herren

Juan Martin Del Potro hat sich am Dienstag als erster Spieler für das Herren-Halbfinale der mit 53 Mio. Dollar dotierten US Open qualifiziert. Der 29-jährige Argentinier besiegte den als Nummer 11 gesetzten US-Aufschlag-Riesen John Isner nach 3:31 Stunden mit 6:7(5),6:3,7:6(4),6:2.

Der Weltranglisten-Dritte, der bis ins Viertelfinale noch keinen Satz abgegeben hatte, scheint neun Jahre nach seinem US-Open-Titel wieder reif für mehr. Er stand auch im Vorjahr hier in der Vorschlussrunde.

Del Potro war nach seinem Sieg bei Temperaturen um 35 Grad glücklich. “Ich bin so froh, dass ich ein weiteres Halbfinale bei meinem Lieblingsturnier erreicht habe. Wir waren beide am Ende sehr müde”, sagte der Südamerikaner. Ein Schlüssel sei gewesen, dass er sich in wichtigen Momenten auf seinen Aufschlag habe verlassen können.