Deine Lehrstelle im Walgau

Du bist auf der Suche nach deiner perfekten Lehrstelle? Du hast schon eine Idee, würdest aber am liebsten noch in verschiedene Lehrberufe hineinschnuppern? Oder du weißt noch nicht, welches Unternehmen wirklich zu dir passt? Dann bist du bei der „Lehre im Walgau“ genau richtig. 78 engagierte Mitgliedsbetriebe aus dem Walgau und der Umgebung bilden in 77 spannenden Lehrberufen aus.

Die Lehrlingsmesse zum Mitmachen in Nenzing

Unsere nächste Veranstaltung steht bald an: Die Lehrlingsmesse am 9. und 10. November 2018 in der Tennishalle Nenzing ist mit 56 Ausstellern größer denn je. Man kann Ausbildende und Geschäftsführende direkt kennenlernen und sich mit den Lehrlingen über Ihren Erfahrungen in der Lehre unterhalten. Ganz nach dem Motto „Mitmachen und ausprobieren“ kann man an den Ständen werkeln und sich vor Ort an vielen berufsnahen Arbeiten versuchen. Beim Gewinnspiel gibt es darüber hinaus super Preise zu gewinnen.

Informiere dich über 78 tolle Lehrbetriebe

Unsere Mitgliedsbetriebe garantieren eine hochwertige fachliche Ausbildung. Darüber hinaus organisieren wir ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm, das allen Lehrlingen offensteht und für jedes Lehrjahr vielseitige Kurse bietet. Ob Selbstverteidigung, Motivieren und Überzeugen oder Finanzführerschein: Es gibt viel zu lernen, was während der Ausbildung, aber auch darüber hinaus von großem Nutzen ist. Auf unserer Homepage finden sich alle Infos zu den Unternehmen und ihren Ausbildungsmöglichkeiten. Neben den Berufsprofilen über die Lehrberufe gibt’s auch Einblicke in diverse Veranstaltungen und das Kursprogramm. Zudem kann man sich mit ein paar Klicks direkt fürs Schnuppern anmelden oder sich um eine Lehrstelle bewerben.

Check 77 Lehrberufe bei der großen Lehrlingsmesse am 9. und 10. November 2018.