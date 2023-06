Deichkind luden in Wien zur kollektiven Eskalation

Es dürfte mittlerweile wohl jeder mitbekommen haben: Sind Deichkind in der Stadt, dann gibt es Krawall und Remmidemmi auf höchstem Niveau. Die Hamburger Band, die es sich zwischen Electro, Hip-Hop und Dadaismus bequem gemacht hat, funktioniert auch auf der aktuellen Tour zum Album "Neues vom Dauerzustand" wie eine gut geölte Partymaschine, die nichts aufhält. Davon konnten sich Mittwochabend 10.000 wild feiernde Fans in der Wiener Stadthalle überzeugen.

Somit stand einer knapp zweistündigen Party mit nur wenig Tempozüglern nichts im Weg. "Die Welt ist fertig" konnte trotz eines Alters von acht Jahren als immer noch gültiger Kommentar zur Politikverdrossenheit gelesen werden, das neue "In der Natur" veranschaulichte auf schmerzliche Weise unser zwiespältiges Verhältnis zu Fauna und Flora. Was da draußen kreucht und fleucht will uns ja nur an den Kragen, oder? Also lieber Fake News und Verschwörungstheorien nachhängen, wie im großartigen "Wer sagt denn das?", bei dem die zuvor in bunten Farben gehaltene Deichkind-Welt in strenges Schwarz-weiß getaucht wurde.