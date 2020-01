Degressives Arbeitsgeld hat begrenztes Sparpotenzial

Die bis Anfang 2019 amtierende ÖVP-FPÖ-Regierung wollte das Arbeitslosengeld degressiv gestalten, also mit hohen Beiträgen starten und mit Dauer der Arbeitslosigkeit absenken. Das sollte Arbeitslose motivieren, rascher einen Job anzunehmen und Geld zu sparen. Eine Wifo-Studie zeigt mehrere unerwünschte "Nebenwirkungen" und begrenzte Spareffekte, wenn Ausgaben für Sozialhilfe hinzugerechnet werden.

Grund für den geringen Spareffekt ist die Mindestsicherung, also die Sozialbeihilfe, die eingreift, wenn die Arbeitslosenunterstützung unter ein bestimmtes Niveau fällt. Das degressive Arbeitslosengeld würde im Durchschnitt der Beziehenden zwar im schärfsten Szenario von täglich netto 32 Euro bei Beginn der Arbeitslosigkeit bis auf 7 Euro nach 1.000 Tagen fallen - dafür würde aber die Mindestsicherung einspringen und den Betrag bei 24 Euro halten. Die Einsparung wäre also viel geringer, als zu vermuten wäre. "Wenn man ein Mindestsicherungsniveau gegen Armut verankert haben will, dann sind der Degression im Arbeitslosengeld recht enge Grenzen gesetzt", so Mahringer.