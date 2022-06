Das steckt hinter dieser modernen Faszination.

Definition eSport

Der österreichische eSport Verband (ESVÖ) definiert eSport als „das gemeinsame und kompetitive Computer- und Konsolenspielen. Die Auswahl der Titel richtet sich in erster Linie an ihre Spielbarkeit mit vergleichbaren Ergebnissen, welche nicht durch Glück, sondern durch Training und Erfahrung erzielt werden.“

eSport beschränkt sich also nicht auf bestimmte Spiele bzw. Arten von Spielen. Die einzigen beiden Voraussetzungen für einen eSport-Titel sind die Möglichkeit für zwei oder mehr Spieler(innen) gegeneinander antreten zu können und die Tatsache, dass es sich um ein „skill-based“ Videospiel handelt. Das bedeutet, dass im Zweifelsfall der bessere Spieler bzw. die bessere Spielerin die direkte Auseinandersetzung für sich entscheiden kann.

eSport-Teams

eSport-Teams sind der Grundstein einer modernen eSport-Infrastruktur. Diese Teams sind gleichzustellen mit Fußballmannschaften im klassischen Sport. eSport-Teams sind öffentlichkeitswirksame Marken mit Wiedererkennungswert. Sie finanzieren sich in erster Linie über Investoren und Sponsoren. Sponsorenleistungen sind ebenfalls sehr ähnlich wie im klassischen Sport. Die Logos der Sponsoren sind auf den Jerseys der Teams zu finden, Spieler treten in Werbespots der einzelnen Sponsoren auf, Spieler werden verpflichtet, die Produkte eines bestimmten Hardwareanbieters zu verwenden, ähnlich wie Fußballspieler nur eine gewisse Schuhmarke verwenden dürfen oder Skifahrer eine bestimmte Skimarke repräsentieren. Die Einnahmen der Sponsoren und Investoren werden verwendet, um Spieler unter Vertrag zu nehmen. Diese Spieler repräsentieren dann das jeweilige Team bei allen Turnieren, an denen sie teilnehmen. eSport-Teams sind oftmals nicht nur in einem Spiel vertreten. Stattdessen versuchen eSport-Teams leistungsstarke Kader in einer Vielzahl von eSport-Titel aufzustellen, um eine möglichst große Zahl an eSport-Fans zu erreichen.

eSport-Athleten

Professionelle eSport-Athleten sind Spieler(innen) die dafür bezahlt werden ihr eSport Team in großen Turnieren zu vertreten. Das Arbeitsumfeld von eSport-Athleten hat sich in den letzten fünf Jahren stark professionalisiert. Während sich die Spieler in den Anfangsjahren meist noch selbst organisierten und der Teamkapitän oft auch der Manager war, so gibt es heute viele organisatorische Rollen in eSport-Teams und Spieler fokussieren sich auf die Tätigkeiten, für die sie bezahlt werden: Trainieren und Turniere spielen. Im Rahmen dieser Professionalisierung hat sich auch die Erwartungshaltung an die Spieler stark verändert. Während es zu Beginn als eine Notwendigkeit gesehen wurde, für Spieler(innen) an der Spitze ihres Spieles 10 bis 12 Stunden am Tag zu „grinden“, um besser zu werden, so hat man heute erkannt, dass es für die Spieler viel wichtiger ist, sich auch abseits der Konsole bzw. des PCs durch gesunde Ernährung, körperliches Training und Mental Coaching bestmöglich auf die körperlichen und psychischen Anstrengungen, die der Job mit sich bringt, vorzubereiten. Der Weg zum eSport-Profi ist sehr schwer. Der inhärent globale Charakter, den eSport mit sich bringt, bedeutet für alle aufstrebenden Spieler(innen), dass sie sich nicht nur mit den besten Spielern der Region messen müssen, sondern mit allen Spielern des eigenen Kontinents.

eSport-Turniere

eSport-Turniere unterscheiden sich in ihrem Aufbau und Ablauf fast gar nicht von Turnieren in klassischen Sportarten. In der Regel gibt es eine Qualifikationsphase. Bei eSport-Turnieren finden diese Qualifikationsspiele meist online statt. Das Turnier selbst findet dann meist in großen Arenen statt. Bekannte Beispiele sind das Staples Center (League of Legends Season 3 World Finals), Spodek Arena (IEM Katowice 2019) oder die Lanxess Arena (ESL One Cologne). Diese Stadien füllen sich mit begeisterten Fans und sind in der Regel innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Auf das Gewinnerteam großer Turniere wartet neben Prestige und einem riesigen Pokal auch ein saftiges Preisgeld. Der größte Preispool in der jungen eSport- Geschichte wurde im Rahmen des Dota 2 Turniers „The International 2021“ ausgezahlt. Insgesamt wurden hier an die 18 teilnehmenden Teams etwas mehr als 40 Millionen Dollar ausbezahlt. Das Siegerteam „Team Spirit“ gewann 18,2 Millionen US-Dollar.

eSport-Verbände

Der größte Unterschied zwischen klassischen Sportarten und eSport-Titeln ist die fehlende Verbandsstruktur im eSport. Im Sport werden Regel-änderungen vom jeweiligen Verband unter Einbeziehung der Mitglieder beschlossen. Im Fußball steht beispielsweise die FIFA ganz oben, im Basketball gibt es die FIBA usw. Diese Organisationen geben maßgeblich vor, was im jeweiligen Sport zulässig ist und was nicht. Meist gibt es zwischen einzelnen Spielsaisonen nur kleine Änderungen. Heutzutage kümmern sich diese Organisationen maßgeblich um die Frage, wie viel technische Unterstützung wollen wir in unserer Sportart zulassen – Stichwort Videobeweis.