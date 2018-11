Defekten Geräten neues Leben einhauchen

Das Bludenzer Repair Café erfreut sich großer Beliebtheit.

Karl Langer und Heinz Wachter sind wahre Tüftler. Die beiden mit Elektrogrundausbildung lieben es, Dingen auf den Grund zu gehen. „Es ist fast wie eine Sucht“, beschreibt Wachter das Reparieren von defekten Geräten. „Man will der Ursache des Problems einfach auf den Grund gehen und testet so lange herum, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist“, fügt Langer hinzu.

Der Zufall wollte es, dass die beiden Fachmänner ihr Wissen beim Repair Café Bludenz einbringen. Bei einer Veranstaltung in der Klarenbrunnfabrik wurde Wachter im Frühjahr auf das in Planung befindliche Repair Café angesprochen. Schnell war der gelernte Betriebs-elektriker von der Idee begeistert und überzeugte auch gleich drei weitere Helfer davon. Einer von ihnen ist Karl Langer.

Nach vorbereitenden Treffen öffnete das Repair Café als Kooperationsprojekt der e5-Gemeinden Bludenz, Bürs und Nüziders Ende September schließlich erstmals seine Tore. Im Carla Store in der Klarenbrunnstraße können dabei jeden letzten Freitag im Monat defekte Haushaltskleingeräte, die von einer Person getragen werden können, mit der Unterstützung der fachkundigen Handwerker repariert werden. Langer und Wachter sind aber nicht die einzigen, die den vermeintlich kaputten Gegenständen wieder neues Leben einhauchen. Insgesamt stehen den Hilfesuchenden acht Reparatur-Füchse zur Seite.

„Es braucht schon einen gewissen Mut, sich den Problemen zu stellen. Insbesondere deshalb, weil die Leute oft mit einer sehr hohen Erwartungshaltung zu uns kommen“, merken die beiden Elektriker im Rückblick auf die beiden bisherigen Repair Cafés an. Der Zeitfaktor spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. „Wir haben nicht die Kapazität, lange an einem Gerät herumzutüfteln, da wir die Leute nicht ewig warten lassen können“, appellieren Langer und Wachter an das Verständnis der Repair-Café-Besucher, dass nicht alle Fehler behoben werden können.