Deep-Dive aus der Praxis in den Masterclasses

Bereits seit der #IAW19 gibt es am Vortag der großen Konferenz für die Interactive West Community jede Menge Input aus der Praxis. Auch dieses Jahr teilen 15 Expert:innen aus der digitalen Szene und avantgardistische Köpfe ihre praxiserprobten Skills, ihre Erfahrungen mit den Teilnehmenden. An vier Hotspots in Vorarlberg werden in eineinhalb- bis zweistündigen Sessions konkrete Fragen, Strategien und Trends diskutiert.

Die Masterclasses bieten einen Deep-Dive in brandaktuelle Themen wie KI, Storytelling oder Employer Branding. Erfahrene Expert:innen, Branchen-Gurus und KI-Profis von Google, TikTok, VerVieVas, 3LIOT.ai, TOWA, Grobner Consulting, ZTN Training & Consulting GmbH, wîse up, Massive Art und ländlejob.at geben einen spannenden Einblick in ihr tägliches Business. Die Teilnehmenden können hier auch ihre Fragen loswerden und vom Wissen der Genies profitieren. Du möchtest auch dabei sein? Dann hol dir gleich dein Ticket für die Interactive West.

Diese Masterclasses erwartet die #IAW23 Community:

Google und TikTok

#IamRemarkable – die globale Bewegung ist dank Google in Vorarlberg angekommen. Stefanie Rief und Peter Hrubi von Google erklären in der Masterclass, worum es bei dieser Bewegung geht. Wie man als Marke auf TikTok gewinnt und wie Entertainment auch Ergebnisse liefern kann, erklärt Simon Fröhlich von TikTok.

Deep-Dive KI

An diversen KI-Tools wie ChatGPT gab es die letzten Monate kein Vorbeikommen. Und auch in Zukunft wird das so sein. Daher geht es in den Masterclasses von Michael Katzlberger (3LIOT.ai), Matteo Ender (TOWA) sowie Bernhard Hirt und Philipp Tschol (ZTN Training & Consulting) genau um dieses Thema, ob über die Erstellung von Prompts für KI generierte Bilder, die Business Optimierung mit ChatGPT oder die Auswirkungen von KI auf die Rolle von Führungskräften. KI verändert unseren (Arbeits)Alltag, doch wir haben es in der Hand und gestalten unsere Zukunft mit.

Know-how für Unternehmer:innen

Ein Feedback kann ein echter Gamechanger sein! Marianne Grobner (Grobner Consulting) erklärt, wie neue Feedback-Formate und -Methoden die Welt der Führungskräfte verändert. Ihre zweite Masterclass widmet sie der Herausforderung, Mitarbeitende im Unternehmen zu halten. Ein Thema, das aufgrund des aktuellen Fachkräftemangel brandaktuell ist. Renè Mähr von wîse up zeigt hingegen auf, dass es ebenso wichtig ist, Fachwissen im Betrieb zu behalten – und zwar digital. Eine Masterclass, die zeigt, wie man Wissen im Unternehmen vermehren und managen kann. Mit ländlejob.at begeben sich die Masterclass-Teilnehmenden auf eine spannende Journey rund um Personal Branding auf LinkedIn. Claudia Nessler und Klaudia Aldjic (ländlejob.at) offenbaren die ersten Schritte dieser Reise.

Storytelling mit Bildern

Fridolin Brandl von VerVieVas zeigt in der ersten Masterclass, wie man Strategien, Ziele und Visionen visualisieren und gleichzeitig seine interne Zielgruppe überzeugen kann. Denn ein Bild sagt schließlich mehr als 1.000 Worte. Auch die zweite Masterclass dreht sich ums Zeichnen: Die Masterclass-Teilnehmenden lernen, wie man mit simplen Strichen, Formen und einfachen Basics Sketchnotes erstellt und mit diesen, komplexe Themen im Handumdrehen greifbar machen kann.