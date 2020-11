DeChambeau bei Masters mit Powergolf um zweiten Major-Titel

Beim Golf-Masters in Augusta ist wegen der Pandemie nicht nur der Termin im November ungewohnt. Auch die Fans werden schmerzlich vermisst. "Sie haben mir geholfen, zu siegen. Die Energie der Massen auf dem Kurs war elektrisierend", sagte Titelverteidiger Tiger Woods. Doch für einen Spieler sollen leere Flächen ein Vorteil sein: Bryson DeChambeau will mit seinem Powergolf den kleinen Ball auch dorthin schlagen, wo sonst Menschen stehen und seinen zweiten Major-Titel holen.

Der 27-jährige DeChambeau hat im September bei den US Open mit sechs Schlägen Vorsprung seinen ersten Major-Titel erobert. Der US-Amerikaner hatte zehn Kilo an Muskelmasse zugelegt - bei 1,85 m wiegt er beinahe 110 kg - und schlägt den Ball so weit wie kein anderer. Damit könnte er das Grün auf den Par-5-Spielbahnen mit zwei Schlägen erreichen, ein Par-72-Kurs wird für ihn zum Par-68.

Woods hatte mit seinem sensationellen Erfolg im Vorjahr - dem ersten Major-Titel seit elf Jahren - für Aufsehen gesorgt. Doch im Jahr der Coronakrise zählt der 44-jährige Superstar trotz fünf Siegen an der Magnolia Lane nicht zum Favoritenkreis. In seinen nur sechs Turnieren seit dem Neustart im Juni war er nie in den Top 30, bei den US Open hat er den Cut verpasst. Die Konstanz fehle, gab der 15-fache Major-Turniersieger zu.