DEC auswärts gegen Znojmo

Für die Dornbirn Bulldogs geht es am Freitag in der Erste Bank Eishockey Liga nach Tschechien.

Um Haaresbreite wären die Dornbirn Bulldogs vom Gastspiel in Klagenfurt mit Punkten im Gepäck nach Vorarlberg zurückgekommen. Über 20 Spielminuten lag der DEC in Front, das Rotjacken-Powerplay wurde den Bulldogs im Schlussabschnitt jedoch zum Verhängnis. Fünf Gegentreffer in den letzten zwanzig Minuten, vier davon in Unterzahl und eines ins Empty-Net, besiegelten die denkbar knappe 6:4-Auswärtsniederlage.