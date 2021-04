Debatte um mögliche Olympia-Absage wegen Corona-Lage

In Japan steht die geplante Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele angesichts steigender Corona-Infektionszahlen immer mehr im Zweifel. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura sagte am Freitag, die Regierung erwäge, ihre Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf weitere Regionen des Landes auszuweiten. Darüber solle noch im Tagesverlauf entschieden werden.

Die Organisatoren in Tokio bekräftigten am Freitag, man halte an der Austragung im Sommer fest. "Es gibt eine Vielzahl von Bedenken, aber als Organisationskomitee für Tokio 2020 denken wir nicht daran, die Spiele abzusagen", sagte Seiko Hashimoto, Präsidentin des Organisationskomitees. Der Generalsekretär der Regierungspartei hatte aber schon am Donnerstag erklärt, eine Absage sei eine Option, wenn die Coronakrise zu schlimm werde.