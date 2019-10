Debatte über "Wunschwidmungen" im Wiener Rathaus

Die Vorwürfe gegen Ex-Mandatar Christoph Chorherr (Grüne) im Zusammenhang mit Spendengeldern für einen wohltätigten Verein und Flächenwidmungen haben am Montag einmal mehr das Wiener Stadtparlament beschäftigt. Die Oppositionsparteien stellten "Wunschwidmungen" für Investoren in den Raum. Rot-Grün wies dies vehement zurück.

Anlass für die Sondersitzung des Gemeinderats, die die NEOS beantragt hatte, waren die laufenden Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Chorherr und andere Personen - darunter ein Magistratsbeamter. Chorherr, der bis zu seinem Rückzug aus der Politik im heurigen Februar Planungssprecher der Wiener Grünen war, führte mehrere Jahre lang einen Verein an, der ein Schulprojekt in Südafrika betreibt. Dass es an diesen auch Zuwendungen von Immobilienfirmen gegeben hat, ließ den Verdacht aufkeimen, dass in einigen Fällen anstehende Widmungen beeinflusst werden sollten. Sämtliche Beteiligte wiesen derartige Vorwürfe stets zurück. Der Ex-Grünen-Mandatar hat vor kurzem seine Parteimitgliedschaft bis auf weiteres zurückgelegt.