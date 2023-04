Debatte über Verteidigungsausgaben bei NATO-Treffen

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock urgiert eine bessere militärische Koordination der NATO-Staaten. Die Allianz müsse dafür sorgen, dass die unterschiedlichen militärischen Fähigkeiten untereinander besser abgestimmt seien, sagte Baerbock am Mittwoch vor Beginn von Beratungen der NATO in Brüssel. Dazu seien auch "weitere finanzielle Mittel notwendig", sagte Baerbock, betonte aber, dabei gehe es nicht nur rein um Zahlen.

Wichtig sei, dass die NATO bis zum Gipfel im Juli in Vilnius einen "wirklich umfassenden Schutzschirm" in die Wege leite. Es sei entscheidend, dass man bei den Verteidigungsausgaben nicht nur über reine Prozentzahlen spreche, sondern auch über Fähigkeitsziele, sagte die Grünen-Politikerin. Gerade die Bemessung der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) bedeute, dass man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten NATO-Ziele erreichen könne, obwohl man militärisch noch gar nichts geschafft habe.

Kanada appellierte indes an die NATO-Verbündeten, der Ukraine nach dem Krieg Sicherheitsgarantien zu geben. "Es ist wichtig, dass die Staaten der Ukraine ein langfristiges Sicherheitsengagement und Garantien anbieten, denn auch nach ihrem Sieg wird sie ein Nachbar eines sehr aggressiven Landes sein. (...) Und das ist es, was Kanada an den [Verhandlungs-]Tisch bringt", sagte Kanadas Außenministerin Mélanie Joly in Brüssel am Mittwoch, wie ein Korrespondent der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.