Debatte in Italien über Sicherheit von Corona-Impfstoff

Während Italien auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus ab Jänner hofft, hat der angesehene italienische Virologe Andrea Crisanti vor verfrühtem Optimismus gewarnt und sich damit viel Kritik zugezogen. "Ohne sichere Informationen lasse ich mich nicht impfen. Ich möchte überzeugt sein, dass der Impfstoff akkurat getestet wurde und alle Sicherheits- und Wirksamkeitskriterien erfüllt. Als Bürger habe ich ein Recht darauf, verkürzte Wege kann ich nicht akzeptieren", sagte er.

"Ich bin der erste, der sich impfen lassen würde. Experten sollten volle Verantwortung für ihre Behauptungen übernehmen, da sie in den Medien große Resonanz haben", warnte der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsrat Franco Locatelli. Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri meinte, die Regierung werde garantieren, dass der Impfstoff, der in Italien in Umlauf kommen wird, sicher sein werde.

Italien will 2021 mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus starten. Die italienische Regierung rechnet, dass schon ab Jänner 3,4 Millionen Dosen Impfstoff im Land verfügbar sein werden. "Innerhalb einiger Monate können wir mit Impfungen auf breitem Niveau starten", berichtete Regierungskommissar Domenico Arcuri laut Medienangaben. Italien bemühe sich bereits um Einkäufe in großem Ausmaß von Spritzen für die Impfungen. Vorerst sei keine Impfpflicht vorgesehen.

In Italien ist in den vergangenen Jahren eine starke "No Vax"-Bewegung gegen die Impfpflicht für Kinder entstanden, die gegen zehn Krankheiten geimpft werden müssen. Jeder vierte Italiener will sich nicht impfen lassen, sollte ein Impfstoff gegen Coronavirus auf den Markt kommen, geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Piepoli hervor, die diese Woche für die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI durchgeführt wurde. Acht Prozent erklärten, sie würden sich auf "keinen Fall" impfen lassen, 17 Prozent würden sich "wahrscheinlich" keiner Impfung unterziehen. Sechs Prozent der Befragten gaben an, dazu keine Meinung zu haben.