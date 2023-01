David spielt schon wie ein Goliath

Die NHL stellt sich um Eishockeytalent Reinbacher an.

Ob morgens, mittags oder abends, für David Reinbacher ist zu Hause am Esstisch ein Thema tabu: Eishockey. „Es gibt eine Ausnahme“, sagt Vorarlbergs Kufenjungstar: „Wenn mir selbst etwas am Herzen liegt, dann spreche ich mit meinem Vater darüber.“ Der ist in diesem Sport ziemlich kompetent: Harald Reinbacher (49) spielte jahrelang für den EHC Lustenau und war auch für das österreichische Nationalteam im Einsatz.

Sport und Beruf im Einklang

Dabei gibt es über David Reinbacher jede Menge zu reden. Der 18-jährige Rechtsschütze etablierte sich in der vergangenen Saison, als der EHC Kloten den Aufstieg in die National League fixierte, in der ersten Mannschaft. Nach zwei Toren und zwölf Vorlagen in 28 Spielen ist er in dieser Saison bei seinen Einsätzen auch international in den Fokus gerückt: Er wird als der beste Abwehrspieler seines Jahrgangs (2004) gehandelt. NHL-Analyst Corey Pronman stufte ihn in einer Bewertung im Draft 2023 als Nummer neun ein. Die Klubs von Vancouver, Ottawa, Washington, Boston, Winnipeg und Columbus beschränken sich nicht mehr nur auf die Bewertung ihrer Europa-Scouts, schicken eigene Talente-Entdecker aus Kanada und den USA in die Schweiz.