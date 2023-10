David gegen Goliath: Feldkirchs zweite Garnitur trifft auf Schwaz

In der ersten ÖHB-Cuprunde muss Feldkirchs zweite Handball-Kampfmannschaft gegen die Tiroler ran.

Die Karten sind klar verteilt: Schwaz hat sozusagen in allen Attributen die Nase vorne, alleine beim Durchschnittsalter kann die zweite Garde der Montfortstädter im Vorfeld punkten. Und eines haben beide Teams sogar gleich: die Sparkasse fungiert bei beiden Mannschaften als Hauptsponsor und Namensgeber. Manuel Brunner & Co. freuen sich auf dieses Highlight und werden alles in die Waagschale werfen, um dem HLA-Spitzenteam so gut wie möglich und so lange es geht Paroli bieten zu können. Die Mannschaft freut sich auf die lautstarke Unterstützung der Feldkircher Fans, da nicht jeden Tag eine Mannschaft wie Schwaz zu Gast ist.VN-TK