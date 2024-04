Dauer, Ausweichrouten & Maut: Alles zur Sanierung und Sperre des Arlbergtunnels

Der Arlbergtunnel auf der S 16 Arlberg Schnellstraße zwischen Tirol und Vorarlberg ist von 15. April bis 22. November 2024 in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der Fahrbahn, Entwässerung und Tunnelbeschichtung zur Erhöhung der Sicherheit.

Umleitungsstrecken bzw. Ausweichrouten

Wer darf über die Arlbergpass Straße (B 197/L 197) fahren?

ACHTUNG! Pkw und Kombis mit Anhänger über 750 Kilogramm (hzG - höchstzulässiges Gesamtgewicht) müssen im Zeitraum von von 1.7. bis 6.10.2024 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 17 Uhr großräumig über Deutschland, den Fernpass oder die Schweiz ausweichen .

Generelles Arlbergpass-Fahrverbot für Lkw mit Anhänger sowie für Sattelkraftfahrzeuge

Arlbergpass-Fahrverbot für Fahrräder über den Arlbergpass

Wegen des erwarteten zusätzlichen Verkehrsaufkommens zur Hauptreisezeit wird ein Radfahrverbot auf der B 197/L 197 zwischen Bahnhof Langen bzw. St. Anton (Mooserkreuz) bis zur Passhöhe in St. Christoph gelten. Dieses Verbot gilt nur für bergauf fahrende Radfahrer im Zeitraum von 15. April bis 22. November 2024. Somit ist St. Christoph am Arlberg bergauf nicht mehr mit dem Fahrrad zu erreichen. Dieses Verbot betrifft auch Radfahrer:innen, die über den Flexenpass aus Richtung Lech-Warth kommend, in Richtung Tirol weiterfahren möchten. Für die Radfahrer:innen wird in dieser Zeit ein Shuttledienst von St. Anton und Langen ausgehend eingerichtet.