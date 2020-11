Datenschutzbehörde sieht Verstoß bei Gastro-Registrierung

Die Registrierung von Gästen in der Gastronomie verstößt nach Ansicht der zuständigen Behörde gegen Datenschutzrichtlinien. Laut "Standard" liegt ein entsprechender Bescheid vor. Die Datenschutzbehörde hat demnach einem Beschwerdeführer Recht gegeben, der sich wegen der Verarbeitung personenbezogener Daten die Einrichtung befasst hat. Der Bescheid ist laut Bericht nicht rechtskräftig.

Zwar haben die Lokale aktuell geschlossen, die entsprechende Verordnung gilt aber noch bis Ende des Jahres. Gäste in Cafes, Beisln und Restaurants müssen in Wien ihre persönlichen Daten entweder händisch auf einen Zettel oder via App bzw. QR-Code in ein elektronisches System eintragen. Die Wirte sind angehalten, Personen, die sich weigern, den Zutritt zu verwehren. Die Richtigkeit der Angaben wird nicht überprüft.