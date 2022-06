Datenschutz = Menschenschutz

Beim Datenschutz geht es nicht darum, die Daten zu schützen, sondern uns alle. Geschützt werden sollen also die Menschen, über die Informationen erhoben, verknüpft oder übermittelt werden.

Europa legt großen Wert auf den Datenschutz und ist für die beiden Experten Boris Treml und Dr. Hans Kristoferitsch ein Vorbild. So haben sich bspw. Kalifornien oder Brasilien bei den jeweiligen Datenschutzgesetzen an der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) orientiert.

Früher wurde mit dem Thema Datenschutz weniger verantwortungsvoll umgegangen. Inwiefern hat sich der Umgang mit Daten verändert?

Stichwort: Gläserner Mensch – wie „gläsern“ sind wir wirklich?

So „gläsern“, dass mit diesem Wissen über uns die heutzutage wertvollsten Unternehmen wie Google und Facebook entstanden sind. Wichtigste Ressource bzw. warum diese Unternehmen so wertvoll sind, ist das Wissen über uns alle bzw. über unsere Daten, das durch den Verkauf von Werbung entsprechend monetarisiert wird.

Die Europäische Union hat 2018 die DSGVO eingeführt. Was könnte Ihrer Meinung nach daran noch verbessert werden?

Die DSGVO soll uns vor allem die Möglichkeit geben, dass wir uns gegen eine ungerechtfertigte Verdatung schützen können. Das soll bspw. durch das Auskunfts- oder Löschrecht umgesetzt werden. Gewisse datenschutzrechtliche Lücken tun sich hingegen in jenen Bereichen auf, bei denen nicht ein Unternehmen, sondern der:die Konsument:in selbst eine Datenverarbeitung beauftragt.

Max Schrems verklagt mit seiner NGO „noyb“ US-Konzerne wie Google und kämpft für besser geschützte Daten. Wie stehen Sie dazu?

Max Schrems legt seinen Finger in viele datenschutzrechtliche Wunden, wo dem Datenschutz vielleicht in der Praxis nicht immer zu 100 Prozent Rechnung getragen wird. Es ist ihm und seiner NGO bereits mehrfach gelungen, richtungsweisende datenschutzrechtliche Entscheidungen herbeizuführen, wie zum Beispiel die Übermittlung von Daten in die USA.