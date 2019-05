Datenschützer Schrems wirbt für Grünen Kogler

Der Datenschutzaktivist Max Schrems wirbt bei der EU-Wahl für den Grünen Spitzenkandidaten Werner Kogler. Dessen Personenkomitee hat am Mittwoch eine Reihe weiterer Unterstützter präsentiert. Darunter neben dem per Videobotschaft zugeschalteten Facebook-Kritiker auch Ex-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek und der Lehrer und Bildungsaktivist Daniel Landau.

Gemeinsam ist den Unterstützern die Hoffnung, dass die Grünen nach dem EU-Parlament auch wieder in den österreichischen Nationalrat einziehen werden. Lunacek, unter deren Führung die Grünen vor eineinhalb Jahren aus dem Nationalrat geflogen sind, hofft, “dass die Grünen wieder auferstehen” und am 26. Mai mit zwei Mandaten ins Europaparlament einziehen. Und auch Schrems meinte, dass Opposition in Österreich ohne die Grünen nicht wirklich funktioniere.