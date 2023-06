Daten bei Hackerangriff auf Finanzmarktaufsicht gestohlen

Der Finanzmarktaufsicht (FMA) sind im Rahmen eines weltweiten, zeitgleichen Hacker-Angriffs Kopien von Datensätzen gestohlen worden, teilte die Behörde am Montag mit. Der Angriff erfolgte bereits am Freitag auf die Progress-Sofware "MOVEit", mit der eine gemeinsame Plattform von Aufsichtsbehörden befüllt wird, erläuterte ein FMA-Sprecher auf Anfrage. Die bis dahin unbekannte Sicherheitslücke sei umgehend geschlossen worden.

"Die FMA konnte diese Sicherheitslücke in der auch von ihr verwendeten 'Secure-File-Transfer'-Plattform unter Beiziehung externer Spezialisten unverzüglich schließen und arbeitet seither mit Hochdruck an der Begrenzung und Behebung des Schadens", hieß es in der Mitteilung. Die gestohlenen Datensätze wurden demnach bereits identifiziert und datenschutzrechtlich analysiert. Abhanden kamen Datenkopien nach Zufallsmodus, darunter die Gehalt-Auszahlungsbeträge aller FMA-Mitarbeiter für Mai, hieß es zur APA.