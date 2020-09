Das Wiener Vindobona macht ab 28. Oktober wieder Programm

Das Wiener Vindobona kehrt zurück. Nach der Neuübernahme durch den Gastronomen Wolfgang Ebner bietet die Bühne am Wallensteinplatz in der Brigittenau ab 28. Oktober nun auch wieder Programm - nachdem der Restaurantbetrieb schon im Sommer aufgenommen wurde. Man setzt dabei nicht nur auf ein Genre, sondern lädt zu Variete, Musical, Konzerte, Theater, Kabarett, Lesungen und auch zum Essen. Denn Dinnerabende sind ebenfalls Teil des Konzepts.

2009 übernahm der damalige Simpl-Betreiber Albert Schmidleitner das Theater und betrieb es mehr als zehn Jahre lang. Nun ist Wolfgang Ebner Chef des Vindobona. Er entdeckte einst als Flugbegleiter ein Lokal ("Dont't tell mama") in New York, dessen Konzeption - ein Kombinatin von Theater und Gastronomie - ihn begeistert habe, wie er bei der Programmpräsentation am Montag verriet. Als es Anfang des Jahres die Möglichkeit gab, das Vindobona zu übernehmen, habe er beschlossen, hier ähnliches umzusetzen.

Musicaldarstellerin Hakvoort wird in weiterer Folge an zwei Mittwochen im Monat zu einem Dinnerabend samt Show laden, bei denen sie Gäste wie Eric Papilaya oder Ana Milva Gomes empfängt. Ein Schwerpunkt ist im Vindobona einmal mehr der heimischen Kleinkunst gewidmet. So wird "Wir sind Kaiser"-Protagonist Rudi Roubinek am 17. November im Vindobona gastieren. Thomas Maurer und Florian Scheuba stehen am 1. Dezember auf der Bühne, Nadja Maleh zeigt am 3. Dezember ein "Best Of" ihrer Programme.