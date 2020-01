"Das Werk" von Jelinek im Wiener Kosmos Theater

Eine stark ironisierte Germanisten-Diskussion über Elfriede Jelineks Werk als Auftakt zu Elfriede Jelineks Stück "Das Werk". Geht das? Alles ist möglich im szenischen Umgang mit den Texten der Nobelpreisträgerin - sofern man allerdings Ideen nicht überstrapaziert und rechtzeitig die nötige Ernsthaftigkeit einfließen lässt. Genau deswegen überzeugt die Neuproduktion im Kosmos Theater nicht restlos.

Im Jahr 2000 wurde der kosmos.frauenraum in Wien mit einer Rede von Elfriede Jelinek eröffnet. Das Jubiläumsjahr, in dem der 20. Geburtstag des "Theaters mit dem Gender" gefeiert wird, hat das nunmehrige Kosmos Theater am Mittwoch mit Jelineks 2003 durch Nicolas Stemann im Akademietheater uraufgeführten Kaprun-Stück begonnen. Der Gletscherbahnbrand im November 2000 mit 155 Toten war für die Autorin Ausgangspunkt, u.a. an die 160 Toten - viele von ihnen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene - beim Kapruner Staudammbau zu erinnern. Der Umgang der Gesellschaft mit ihren Toten ist das vage Zentrum, um das der Text kreist, der auch die Anschläge des 11. September 2001 streift.