„Das, was bleibt“ – Heilgard Bertel im Salomon-Sulzer-Saal

Vergangenen Donnerstag fand die Präsentation des neuen Lyrikbandes „tì apoménei“ der Hohenemser Künstlerin Heilgard Bertel statt. Eine Lesung mit musikalischer Umrahmung und einem anschließenden Gespräch offenbarte viele Aspekte ihres Lebens- und Wohnortes.

„Ihre Texte sind Unikate […] ihre Lyrik sind Gespräche und Reisen“ – so schreibt der Kulturjournalist Peter Niedermair in seinem Vorort. Im ersten Teil des Abends stand diese feinfühlige Lyrik der Künstlerin, gelesen von Hubert Dragaschnig, im Fokus. Das Ineinanderfließen der Texte, im Zusammenspiel mit den stimmigen Improvisationen von Peter Madsen am Klavier, ergriff die Gesamtstimmung im Saal und das Publikum.