Das war die MOBILWoche in Hohenems

Am vergangenen Donnerstag, dem 10. September 2020, war das Hohenemser e5-Team am Wochenmarkt und informierte über aktuelle und kommende Projekte.

Folgende Aktionen konnten am Markt selbst umgesetzt werden:

• 43 Fahrräder wurden von der Firma Integra gewaschen und wieder auf Vordermann gebracht.

• 25 Hauptgewinne (eine Woche Gratis Bus- und Bahnfahren für die ganze Familie) konnten beim Glücksrad des Energieinstituts gewonnen werden.

• Unzählige praktische Fahrrad-„Give Aways“ wurden als „Trostpreis“ verteilt und 120 fleißige Radfahrer, Bus- und Bahnbegeisterte sowie Fußgänger konnten frische Gipfel des e5-Teams genießen.

• Viele Tassen der Aktion „Klimabohne on Tour 2020“ des Klimabündnisses gingen über die Theke und dabei fanden interessante Gespräche über deren Arbeit in Kolumbien statt (Infos unter: www.facebook.com/Klimabohne).

• Verschiedene Falt- und Lastenräder konnten ebenfalls getestet werden (Infos unter: www.facebook.com/vorradeln)