Das war der Aktivsommer 2022

Mit „Sommer, Sonne, Batik!“, „Wir gehen die Wände hoch!“ und „Die Kochlöffelbande“ fanden vergangene Woche die letzten Kurse des Hohenemser Aktivsommers 2022 statt.

Am 23. August 2022 brachten zwölf Kinder ihre alten Kleidungsstücke mit ins „s’Kästle“, um sie zu „batiken“. Nach dem Binden, das dazu dient, dass Muster im Stoff entstehen, wurden die Kleidungsstücke in unterschiedlichsten Farben gefärbt. Dann wurde die Farbe noch fixiert und fertig waren die Meisterwerke.

„Wir gehen die Wände hoch!“ – Klettern in der K1-Kletterhalle

Vom 22. bis 24. August 2022 fuhren 16 Kinder jeden Nachmittag gemeinsam in die K1-Kletterhalle nach Dornbirn, um dort gemeinsam zu klettern. Nach einem kurzen Aufwärmspiel und der Aufwärmphase im Boulderbereich, ging es gleich an die steile Kletterwand, wo die Kinder dann ihre Grenzen austesten durften.

Am 24. August 2022 führte Melani vom Bioladen-Café Frida mit zwölf Kindern einen Kochkurs nach dem Motto „Lecker und gesund“ in der Schulküche der Mittelschule Herrenried durch. Die Kinder stellten verschiedene Dips mit frischen Kräutern her. Nach dem Kneten des Wrap-Teiges wurde ausgerollt, Gemüse geschnitten und ein Sonnenblumenhack hergestellt. Nach getaner Arbeit konnten die hergestellten Speisen gemeinsam mit viel Genuss verspeist werden.