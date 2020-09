Das war der Aktivsommer 2020!

Das sechswöchige Sommerferienprogramm wurde mit 21 Veranstaltungen und 253 Teilnahmen sehr gut angenommen. Das Wetter hat zudem auch fast immer mitgespielt. Einzig das OJAH-Sommernachtskino wurde auf den 5. September 2020 verschoben.

An vier Vormittagen schnupperten 16 Kinder in die „Lifetime“-Sportart Tennis hinein. Mit Spaß am Spiel waren alle Kinder mit voller Motivation dabei und konnten ihre motorischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. Spaß, Teambuilding und selbständiges Spielen miteinander und gegeneinander stand unter der Leitung der Tennisschule Maximilian Forer im Vordergrund. Dazu bekamen die Kinder Einblick in die Basistechnik.

Bei Interesse, die Sportart Tennis fortzusetzen, finden Sie alle Informationen unter www.tchohenems.at/tennisschule. Das Tennisschuljahr 2020/21 startet am 5. Oktober 2020.