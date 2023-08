Das war das New Orleans Festival 2023!

Mitreißende Musiker, geschmackvolle Gastronomie, großartige Stimmung und tanzendes Publikum: Das fünfte New Orleans Festival auf dem Hohenemser Kirchplatz war erneut ein Erfolg.

Vom 17. bis 20. August 2023 erlebten die Besucher an allen Tagen Südstaatenflair am Fuße des Schlossbergs. Das Festival, das von Ländle-Blues-Legende Markus Linder kuratiert und stimmungsvoll moderiert wurde, startete am Donnerstag mit der Gastro-Night. In verschiedensten Emser Lokalen spielten unterschiedliche regionale Musiker und stimmten die Gäste mit ihren Liedern auf die kommenden Tage ein. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr war das Wetter hervorragend und sowohl der Auftritt des „Edmund Piskaty Trio“ als auch die „Vorarlberg Blues Night“ konnten dieses Mal wie geplant stattfinden. Ländle-Stars wie Nina Berchtel, Martina Breznik, Reinhold Bilgeri, Harry Kurz, Isabella Pincsek, Cenk Dogan und Simon Kräutler stimmten mit „The Gang“ die Menge mit lässigem Rhythm’n’Blues auf das vielversprechende Wochenende ein.

Bereits am Samstagvormittag ging es stimmungsvoll weiter: Die beliebte „STB Dixie Train Marching Band“ war mit Markus Linder an der Spitze in der Emser Innenstadt unterwegs und verströmte wieder gute Laune. Wer sie hörte, tanzte und schwang unweigerlich mit und bekam schon ein Vorgefühl dafür, was die Besucher am Abend auf der Rhomberg-Bühne am Kirchplatz erwartete. Ab 18 Uhr ertönten die ersten kraftvollen, funkigen Klänge von „Stompin‘ Howie & the Vodoo Train“. Zum großen Showdown kam es um 20.30 Uhr, als „Kevin & The Blues Groovers“ auf die Bühne traten. Kevin verzauberte das Publikum mit seiner einmaligen Stimme und beeindruckendem Talent am Keyboard. Die Band vom Ufer des Mississippi gab alles und heizte dem Publikum mit bekannten Blues-Klassikern ordentlich ein. Spätestens jetzt gab es kein Halten mehr – die begeisterten Gäste tanzten ausgelassen und genossen den Auftritt.