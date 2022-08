Das war das New Orleans Festival 2022

Mitreißende Musiker, geschmackvolle Gastronomie, großartige Stimmung und tanzendes Publikum: Das vierte New Orleans Festival in der Hohenemser Innenstadt war erneut ein großer Erfolg.

Vom 18. bis 21. August 2022 erlebten die Besucher an (fast) allen Tagen echtes Südstaatenflair. Das Festival startete am Donnerstag mit der Gastro-Night. In verschiedensten Emser Lokalen spielten unterschiedliche regionale Musiker und stimmten die Gäste mit ihren Liedern auf die kommenden Tage ein. Am zweiten Festivaltag wäre eigentlich die Vorarlberger Blues Night geplant gewesen. Aufgrund der starken Regenfälle mussten die zwei Konzerte allerdings leider kurzfristig abgesagt werden.

Der Regen trübte die Stimmung jedoch nur kurz. Bereits am Samstagvormittag ging es wieder stimmungsvoll weiter: Die mittlerweile sehr bekannte und beliebte STB Dixie Marching Band war mit Markus Linder und Gary Brown an der Spitze in der Emser Innenstadt unterwegs und verströmte wie in den Jahren zuvor gute Laune. Wer sie hörte, tanzte und schwang unweigerlich mit und bekam schon ein Vorgefühl dafür, was die Besucher am Abend am Schlossplatz erwarten wird. Ab 18 Uhr ertönten die ersten Blues-Rock-Laute durch den Bregenzer Sänger Oskar ‚Ossi‘ Weber und seiner Band „The Sexual Chocolates“. Dem feiernden Publikum wurden vor Ort verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten geboten, die es auch in New Orleans zu finden gibt. Zum großen Showdown kam es um 20.30 Uhr, als „Gary Brown & Feelings“ auf die Bühne traten. Gary Brown verzauberte das Publikum mit seiner einmaligen Stimme und lebensfrohen Art. Die extra aus Amerika eingeflogene Band gab alles und heizte dem Publikum mit bekannten Blues-Klassikern ordentlich ein. Spätestens jetzt gab es kein Halten mehr – die begeisterten Besucher tanzten ausgelassen und genossen den Auftritt.

Ein weiteres Highlight des Festivals war die Gospelmesse in der Pfarrkirche St. Karl am Sonntagmorgen. Gail Anderson und „Good Vibrations“ begleiteten den Gottesdienst und verwandelten die Messe für Jung und Junggebliebene in ein unvergessliches Erlebnis. Die Gospelmesse ist bei den Besuchern sehr beliebt, alle Kirchenbänke waren bis in die letzte Reihe und darüber hinaus gefüllt. Als krönender Abschluss fand im Anschluss an die Gospelmesse am bunt dekorierten Schlossplatz der bekannte New-Orleans-Sonntagsbrunch statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgten nochmals „Gary Brown & Feelings“. Als Höhepunkt des Programms gab es ein Duett von Gary Brown und Gail Anderson – und spätestens als Gary Brown „Bats“ (typische bunte Halsketten aus New Orleans) an die zahlreich erschienen Besucher verteilte, herrschte eine gelöste Stimmung.