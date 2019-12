Das war das letzte Vorarlberger Jahrzehnt

Diese Ereignisse gab das Jahrzehnt in Vorarlberg her.

Diese Ereignisse gab das Jahrzehnt in Vorarlberg her. ©VOL.AT

Diese Ereignisse gab das Jahrzehnt in Vorarlberg her. ©VOL.AT

Das Jahrzehnt nähert sich seinem Ende. VOL.AT verschafft einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse, die im Laufe der Dekade in Vorarlberg passierten. Das Jahr 2010 Miss und Mister Vorarlberg Im Februar 2010 wurde Nina Keck zur schönsten Frau Vorarlbergs gekürt.

Das Jahr 2010 «

Miss und Mister Vorarlberg

Im Februar 2010 wurde Nina Keck zur schönsten Frau Vorarlbergs gekürt. Bereits vier Monate später konnte sich Aaron Seck gegen elf Konkurrenten durchsetzen und sicherte sich den Titel "Mister Vorarlberg 2010".

Nina Keck aus Hohenems ist "Miss Vorarlberg 2010". @VOL.AT/Philipp Steurer

Schweres Zugunglück in Außerbraz

Im Juni 2010 sind nahe Bludenz zehn von 16 Waggons eines 538 Meter langen und 770 Tonnen schweren Pkw-Transportzugs bei einem Zugunglück in Außerbraz entgleist.

16 Waggone sind entgleist, eine Person wurde verletzt. @VOL.AT/Bernd Hofmeister

Das Jahr 2011 «

Der Fall Cain erschüttert Vorarlberg

Im Jänner 2011 wurde der dreijährige Cain vom Lebensgefährten seiner Mutter zu Tode geprügelt. Der Fall erschütterte über die Vorarlberger Landesgrenzen hinaus die Menschen.

Teilnehmer einer Mahnwache versammeln sich, zum Gedenken des gewaltsamen Todes des dreijährigen Cain am Freitag, den 14. Jänner 2011. @APA/Stiplovsek

Causa Berchtold

Dem ehemaligen Bürgermeister von Feldkirch, Wilfried Berchtold, wurde vorgeworfen, eine langjährige Weggefährtin vergewaltigt zu haben. Im Februar 2011 begann der Prozess gegen den Bürgermeister.

Der Feldkircher Bürgermeister wurde vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen.

Wilfried Berchtold bestritt eine Vergewaltigung. @VOL.AT/Philipp Steurer

Landeshauptmann Sausgruber tritt zurück - Wallner übernimmt

Am 7. Dezember 2011 tritt der Vorarlberger Landeshauptmann Herbert Sausgruber (65) zurück. Sein Nachfolger wird Markus Wallner.

Herbert Sausgruber und sein Nachfolger Markus Wallner. @APA/Stiplovsek

Das Jahr 2012 «

Niederländischer Prinz Friso verunglückte in Lech

Am 17. Februar 2012 fiel Prinz Friso von Oranien-Nassau von Amsberg nach einem Lawinenunglück in Lech am Arlberg ins Koma. Der niederländische Prinz verstarb 18 Monate später.

Prinz Friso starb nach 18 Monaten im Koma. @dpa

Kleinflugzeug in Bodensee gestürzt

Im März 2012 stürzte ein Kleinflugzeug in den Bodensee ab. Ein Jahr später klärte VOL.AT über den mysteriösen Fall auf: Ein 21-jähriger Passagier dürfte das Flugzeug per Steuerknüppel in den Sinkflug gebracht haben. Der Pilot konnte den Absturz nicht verhindern.

Tragischer Flugzeug-Unfall am 23. März 2012. @VOL.AT/Klaus Hartinger

Großbrand beim Kloster Mehrerau

Drei Gebäude beim Kloster Mehrerau sind im Mai 2012 bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Die Tischlerei, Schlosserei und das Holzlagergebäude beim Kloster Mehrerau sind niedergebrannt. @VOL.AT/Pascal Pletsch

Zweite Pfändertunnel-Röhre auf der A14 eröffnet

Nach vier Jahren Bauzeit wurde die zweite Pfändertunnel-Röhre im Juni 2012 feierlich eröffnet.

Das Jahr 2013 «

Insolvenzverfahren gegen FC Lustenau

Dem ältesten Fußballverein Vorarlbergs drohte das Aus. @Stiplovsek

Im Februar 2013 hatte die Vorarlberger Gebietskrankenkasse einen Insolvenzantrag gegen den damaligen Fußball-Erste-Liga-Club FC Lustenau eingereicht. Im März eröffnete das Landesgericht Feldkirch auf Antrag des Vereins und eines Gläubigers das Insolvenzverfahren. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 1,1 Millionen Euro. Das bedeutete für den FC Lustenau das Aus in puncto Profi-Fußball.

Knapp an Katastrophe vorbei: Hochwasser in Vorarlberg

Starkregen und Hochwasser hielten Teile des Landes im Juni 2013 in Atem. Vorarlberg kam mit einem blauen Auge davon.

Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz. @VOL.AT/Bernd Hofmeister

Das Jahr 2014 «

Großbrand bei Weiler Möbel

Der Großbrand im Mai 2014 zerstörte das Möbelhaus in Weiler. 16 Feuerwehren sowie Spezialkräfte aus ganz Vorarlberg hatten mit rund 300 Mann versucht, das Feuer zu bekämpfen.

Das Jahr 2015 «

Bregenzer Festspiele werden weiblich

Ab 1. Jänner 2015 wurde Elisabeth Sobotka neue Intendantin und ist somit die erste Frau, die die künstlerischen Geschicke des Festivals am Bodensee leitet.

Elisabeth Sobotka übernimmt als erste Frau die künstlerische Leitung der Bregenzer Festspiele. @VOL.AT/Philipp Steurer

InterSky-Pleite

Die Vorarlberger Regionalfluglinie steht vor der Insolvenz. Mit 17 Millionen Euro Schulden geht InterSky im Jahr 2015 Pleite.

2015 ging die Fluglinie Pleite. @VOL.AT/Philipp Steurer

IS-Kämpfer aus Vorarlberg im Irak getötet

Offenbar mit dem Leben bezahlt hat ein 33-jähriger gebürtiger Weißrusse seinen Kampf für den Islamischen Staat im Irak. Er dürfte seit 2004 in Vorarlberg gelebt haben. Dokumente belegen Vorarlberger Herkunft.

Der in Vorarlberg lebende Weißrusse soll im Irak auf Seiten des IS gekämpft haben. @ANF

Das Jahr 2016 «

Das größte Ski-Gebiet Österreichs

Ein neuer Meilenstein wurde gesetzt, der Kreis geschlossen und der Arlberg um großartige Superlative reicher. Als größtes zusammenhängendes Skigebiet Österreichs startete die Wiege des alpinen Skilaufs im Dezember 2016 in die neue Wintersaison.

Amoklauf in Nenzing

Am 22. Mai 2016 ereignete sich ein Amoklauf in Nenzing. Ein Beziehungsstreit hat in den frühen Sonntagsstunden bei einer Konzertveranstaltung des Motorradclubs "The Lords" mit einem Blutbad geendet.

Eizellen-Verwechslung: Vorwurf gegen Bregenzer Arzt

Im Juli 2016 wurde dem Bregenzer Fortpflanzungsmediziner Herbert Zech vorgeworfen, Eizellen bei einer künstlichen Befruchtung verwechselt zu haben.

1990 soll es zu einer Verwechslung von Eizellen gekommen sein. @VOL.AT/Philipp Steurer

Das Jahr 2017 «

Betriebserweiterung von Meisterbäcker Ölz

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde gegen die geplante Erweiterung der Bäckerei Ölz protestiert.

Menschenkette gegen geplantes Ölz-Werk zum Schutz und Erhalt der Grünzone gebildet. @VOL.AT/Roland Paulitsch

Vorarlberger Seilbahnpionier verstorben

Kurz vor Vollendung seines 95. Lebensjahres ist der Vorarlberger Seilbahnpionier Artur Doppelmayr am 12. Mai 2017 in Kärnten verstorben.

Artur Doppelmayr ist im Alter von 94 Jahren verstorben. @Hofmeister

Altach in der Europa-League

Internationaler Erfolg: Nach einem 3:1 Heimsieg im August 2017 gegen K.A.A Gent erreicht der Bundesligist SCR Altach das Play-Off um in den Einzug in die Europa-League.

Altach hatte allen Grund zum Jubeln. @APA

Hollywood in Bregenz

So viel Hollywood gab es noch nie in Vorarlberg: Actionstar Wesley Snipes und Vorarlbergs Hollywood-Export Laura Bilgeri stellten im November 2017 ihren neuen Film "The Recall" im Bregenzer Metrokino vor.

Kälbertransporte-Skandal

Im November 2017 wurden der W&W und VgT Material zugespielt, das grobe Gesetzesverstöße bei Kälbertransporten von Vorarlberg ins Ausland belegen könnte.

Das Jahr 2018 «

Vorarlberger Industrie-Pionier verstorben

Alwin Lehner, der Firmengründer des auf Kunststoffverpackungen spezialisierten Unternehmens Alpla, ist am 12. Juni 2018 im Alter von 86 Jahren verstorben.

Industrie-Pionier Alwin Lehner. @VOL.AT/Stiplovsek

Zurcaroh rockt Amerika

Die Vorarlberger Akrobatengruppe Zurcaroh kämpfte im September 2018 im großten TV-Finale der US-Castingshow "America's Got Talent" in Los Angeles um den ersten Platz.

Das Jahr 2019 «

Bluttat an der BH Dornbirn

Der 34-jährige Söner Ö. hatte am 6. Februar einen Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn erstochen und muss sich ab 20. Jänner 2020 wegen Mordes vor Gericht verantworten.

"Kanton übrig": Vor 100 Jahren wären wir fast Schweizer geworden

Vor 100 Jahren sagten die Vorarlberger "Ja" zum "Öxit": Mit einer überwältigenden Mehrheit von 81 Prozent stimmen sie für einen Anschluss an die Schweiz. Doch daraus wurde nichts.

100 Jahre Russmedia

Im Juni 2019 feierte Russmedia 100-jähriges Jubiläum. Tausende Besucher folgten der Einladung zum großen "Tag der offenen Tür" in Schwarzach.

Welt-Gymnaestrada in Dornbirn

Die offizielle Welt-Gymnaestrada-Eröffnung fand im Juli 2019 statt und war im wahrsten Sinne des Wortes ein farbenfrohes Fest.

Spar-Pionier verstorben

Mit Spar schrieb Luis Drexel Handelsgeschichte und leistete unglaubliche Pionierarbeit. Der Vorarlberger starb im Alter von 96 Jahren am 15. Oktober 2019.

Luis Drexel starb im Alter von 96 Jahren. @VOL.AT/Klaus Hartinger

Streit um Rauch-Ausbau

In der Walgaugemeinde Ludesch haben sich die Bürger im November 2019 in einer Volksabstimmung gegen die Umwidmung von rund 6,5 Hektar landwirtschaftlicher Fläche zur Expansion des Fruchtsaftherstellers Rauch ausgesprochen.

Luftansicht des Geländes rund um die Firma Rauch in Nüziders und Ludesch. @Lerch

Mautbefreiung von Hörbranz bis Hohenems

Die Aufhebung der Vignettenpflicht auf der A14 zwischen Hörbranz und Hohenems ist beschlossene Sache. Vor allem in den Gemeinden Hohenems und Lustenau ist man darüber empört.

In Hohenems befürchtet man eine deutliche Zunahme des Verkehrs am Abfahrtsknoten Hohenems-Diepoldsau. @VOL.AT/Philipp Steurer