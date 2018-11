„Das Vertrauen nimmt ab“

Carsten Linnemann (41), stellvertretender Fraktionsvorsitzender der deutschen CDU/CSU im Bundestag und Vorstandsvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) seiner Partei, gilt als Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel (64).

Schwierige Situation Auf die Frage, wer die Union künftig anführen soll, will der 41-Jährige allerdings keine eindeutige Antwort geben. Es sei ein Glücksfall, dass es mit Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und dem früheren Fraktionschef Friedrich Merz drei fähige Bewerber gebe. Er komme mit allen gut klar, auch mit Kramp-Karrenbauer, die als Merkel-nahe gilt. Spahn habe „viel Reformeifer“, Merz habe das Zeug, „unserem Land wieder eine Vision zu geben“. Grundsätzlich befindet Linnemann: „In Berlin ist es derzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig, Politik zu machen.“ Die Situation in der großen Koalition sei schwierig. „Eine Regierung, die nur streitet, macht sich unwählbar.“ Demnach würde der stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch nicht wetten, dass die „GroKo“ mit den Sozialdemokraten bis 2021 hält.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende sucht die Erklärung für die derzeit vorherrschende Unzufriedenheit in der Bevölkerung auch im rasanten Wechsel zum Zeitalter 4.0. Stichwort: Internet und Digitalisierung. „Es hat alles einfacher gemacht. Aber es geht auch alles immer schneller.“ Diese Revolution hat sich innerhalb kürzester Zeit vollzogen, zudem habe sie unmittelbare Auswirkungen auf das Leben der Bürger. „Das hat Vorteile, aber auch Nachteile.“ Das Unbehagen und der Frust äußern sich bei den Wahlen. Die Protestpartei AfD erlebe Höhenflüge. Dazu kommt, dass die Menschen das Gefühl haben, Regeln würden nur für sie gelten, erläutert Linnemann weiter. Geben sie ihre Steuererklärung einen Tag zu spät ab, gebe es einen Verspätungszuschlag. Gleichzeitig herrsche der Eindruck, in der Politik halte sich niemand an die Spielregeln, etwa bei der Finanzkrise oder der Flüchtlingskrise. „Das Vertrauen in staatliche Strukturen nimmt ab.“ Dabei müsse die Politik in einer komplexen Welt Erklärungsansätze bieten und Ziele vorgeben.