Das verdienen Vorarlbergs Politiker

Spitzenreiter Wallner

Als Landeshauptmann und somit wichtigstes Organ in der Vorarlberger Regierung kann sich Markus Wallner als bestbezahlte Person in der landesweiten Legislative nennen. Sein monatliches Einkommen beziffert sich auf 18.456 Euro brutto. Einen Platz nach dem Landeshauptmann besetzt die Landeshauptmannstellvertreterin, in Vorarlberg die Landesstatthalterin, also Barbara Schöbi-Fink mit einem Gehalt von 17.533 Euro.