Das Unmögliche möglich gemacht

Michael Böhler, General Manager bei Biontech, über den Erfolg des Unternehmens.

Als im Dezember 2020 die Unternehmen Biontech und Pfizer für ihren Impfstoff gegen Covid-19 die Notfallzulassung in den USA erhalten hatten, nahm die Erfolgsgeschichte des Mainzer Forschungsunternehmens so richtig Fahrt auf. Der mRNA-Impfstoff Comirnaty wurde im Rahmen des Projekts „Lichtgeschwindigkeit“ unter der Leitung des Gründerpaars Özlem Türeci und Uğur Şahin in Rekordzeit entwickelt. Nebst der eigentlichen Entwicklung spielte auch die Umsetzung der globalen Markteinführung des Impfstoffs eine entscheidende Rolle beim Durchbruch.