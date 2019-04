Das Transportrad macht mobil

Die umweltfreundliche Mobilität wird finanziell gefördert, auch der Fachhandel soll neue Impulse erfahren.

Dornbirn. Es gab eine Zeit, da winkten sich die Fahrer von Citroën Deux Chevaux (2 CV), den sogenannten Enten, auf der Straße zu. Das ist schon sehr lange her. Dass es heute ganz anders ist, weiß Elisabeth Edler, die mit ihrer 20 Monate alten Tochter Noemi am liebsten mit dem Fahrrad unterwegs ist. Bereits seit einem Jahr fährt das Kind im Transportrad mit elektrischem Antrieb ihrer Eltern mit und das ganzjährig. „Für die elektrische Variante haben wir uns entschieden, um kleinere Anhöhen leicht zu bewältigen und auch ohne Mühe bis zum See radeln zu können, sagt Elisabeth Edler. Bei starker Sonne, Regen oder Schnee wird das Kind mit speziellen Abdeckungen geschützt. Ein eigenes Auto braucht so die junge Familie nicht, da sie auch Einkäufe problemlos mit dem Lastenrad transportieren. Was also in Berlin bereits zum Stadtbild gehört, scheint nun auch in Dornbirn angekommen zu sein.