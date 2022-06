Das „Talentemobil“ im Erholungszentrum Rheinauen

Am vergangenen Mittwoch, dem 15. Juni 2022, stellte sich das „Talentemobil“ der Stadt Hohenems im Schwimmbad Rheinauen vor.

Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener machte eifrig mit und zeigte, was sie jongliertechnisch so alles drauf hat.

Das „Talentemobil“ steht allen Vereinen in Hohenems kostenlos zur Verfügung, um damit in verschiedene Ortsteile oder zu Veranstaltungen in Hohenems zu fahren und beispielsweise die Vereinsaktivitäten zu präsentieren. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit zwei Bierbank-Garnituren und einer Markise.