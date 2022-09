Das Sulner e5-Team lädt ein

Am 21. September 2022 findet eine öffentliche e5-Teamsitzung statt.

Regelmäßig trifft sich das Sulner e5-Team, um an den Projekten und Maßnahmen rund um Klimawandel und Klimaschutz, erneuerbare Energieträger und Ressourcenschonung zu arbeiten. Einmal im Jahr werden dabei Tore und Türen geöffnet und die Menschen aus Sulz und Umgebung sind eingeladen, sich zu informieren und mitzureden. Die öffentliche e5-Teamsitzung findet diesmal am Mittwoch, 21. September, 18 Uhr im Kindercampus in Sulz statt.