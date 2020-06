Das „Strossaleaba“ beginnt wieder!

Am Samstag, dem 20. Juni 2020, von 9 bis 13 Uhr findet in der Harrachgasse erneut der beliebte Markt „Strossaleaba“ statt.

Die vergangenen Wochen haben uns schon vor besondere Herausforderungen gestellt. So sind wir aber umso glücklicher, dass wir uns nun wieder – fast wie gewohnt – unterhalten, austauschen und regional einkaufen können. Daher ist es höchste Zeit, das „Strossaleaba“ in der Harrachgasse wieder zu starten: • Strossa-Musik mit Andreas Paragioudakis. • Strossa-Unterhaltung mit Paolo und Momo. • Strossa-Tanz gibt es das nächste Mal. • Strossa-Frühstück von Pimpinella. • Strossa-Kuchen und Kaffee bei „Freistiel – Ecke33“.

Zu kaufen gibt es Käse, Gemüse, Dinkelbackwaren, Hochprozentiges, Blumen, Kupferwerkzeug für den Garten und anderes. Natürlich haben nicht nur die Geschäfte in der Harrachgasse, sondern alle Geschäfte in der Innenstadt vom Schlossplatz über d’Gass bis in s’Viertel geöffnet.