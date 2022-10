„Das Sparen zahlt sich wieder aus“

Alles wird teurer. Und genau das macht deutlich, wie wichtig es ist, ein finanzielles Polster zu haben.

Die Inflation macht vielen Menschen Sorgen. Bereits 78 Prozent der Österreicher gaben in einer Umfrage des Gallup-Instituts an, dass ihre Lebensqualität unter der Teuerung leide. „Die Situation ist keine einfache“, bestätigt Manfred Miglar. „Wir sehen das als Auftrag, die Menschen zu unterstützen und ihnen Spielräume aufzudecken.“

Drei Gründe zum Sparen

Warum sollte man jetzt vom Sparen reden, wenn doch gerade alles teurer wird? Diese Frage stellen sich derzeit viele. Drei klare Gründe gibt es dafür, so der Raiffeisen-Vorstand: „Erstens sind die Zinsen zurück. Zweitens ist Sparen jederzeit sinnvoll. Und drittens liegt es an einer guten Beratung, auch jetzt Möglichkeiten dafür zu finden.“ Tatsächlich ziehen die Zinsen derzeit wieder an. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins heuer bereits zwei Mal erhöht – zuletzt mit dem größten Plus in ihrer Geschichte. Und Experten sind sich sicher: Es wird nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein, den die EZB unternimmt, um die hohe Inflation zu bekämpfen. „Für Sparerinnen und Sparer sind das gute Nachrichten, bekommen sie doch mehr Zinsen auf ihr Guthaben“, so Manfred Miglar. „Sparen rentiert sich wieder.“