Das sind die Stickoxid-Hotspots in Vorarlberg

Die Stickoxid-Belastung ist in Österreich vielerorts zu hoch, auch in Vorarlberg, weist der VCÖ auf den nun veröffentlichten Luftgütebericht des Umweltbundesamts hin.

Die Stickoxid-Belastung ist in Österreich vielerorts zu hoch, auch in Vorarlberg, weist der VCÖ auf den nun veröffentlichten Luftgütebericht des Umweltbundesamts hin. Demnach wurden in Österreich im Jahr 2017 an 27 Messstellen Überschreitungen des Grenzwertes für den Jahresmittelwert (30 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft) gemessen. An zwölf Messstellen in Österreich wurde der EU-Grenzwert (40 mg NO2) überschritten, darunter auch Lustenau und in Feldkirch, berichtet der VCÖ.