Das sind die schönsten Blumengemeinden

Vergangenen Samstag war es wieder soweit: Die NEUE Vorarlberger Tageszeitung hat bei der Flora-Gala im Montforthaus in Feldkirch die Vorarlberger Gartenfreunde hochleben lassen!

Im prachtvoll geschmückten Saal konnten sich die rund 800 Besucher von einem tollen Rahmenprogramm verzaubern lassen. Das „Duo Aquarius“ faszinierte in schwindelerregenden Höhen und für die Lacher des Abends sorgten Stefan Vögel und Maria Neuschmid, die Auszüge aus ihrem Erfolgskabarett „Für immer und Ewig“ präsentierten.

Neben den Landessiegern in den einzelnen Kategorien wurde auch die schönste Blumengemeinde 2019 prämiert. Erstmals in der 41. jährigen Geschichte geht die Flora-Rose an zwei Gemeinden: Alberschwende und Gaschurn dürfen sich verdienter Weise „Schönte Gemeinde 2019“ nennen.