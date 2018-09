Das sind die lässigsten Karren im Ländle - Nur einer kann gewinnen

Wir von VOL.AT haben die coolsten Tuningautos in Vorarlberg gesucht und Ihr habt die Top drei gewählt. Wen Ihr nun als Sieger sehen wollt, könnt Ihr nach dem Video der Finalisten entscheiden. Denn Benny, Kevin und Martin stellen sich und ihre Autos vor.

Kevin Grasslober ist 20 Jahre alt und ist aus Koblach. Er absolviert derzeit den Zivildienst und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dem Autotuning. Das Interesse dafür kam schon früh in seiner Kindheit auf. Mit seinem knallgrünen Golf I fällt er überall im Ländle auf. Auch er ist gelernter Automechaniker und hat mit seinem Wissen sein Auto zum Hit gemacht.

Martin Berle ist 25 Jahre alt und hat seinen Wohnsitz in Thüringen. Von Beruf ist der 25-Jährige Raumausstatter. Er fährt einen Golf IV R32 und besitzt dieses Auto schon gut sechs Jahre. Sein Pkw ist sein Ein und Alles und deshalb hatte er auch viel Zeit und Liebe in das Tuning des Boliden gesteckt. Regelmäßig fährt er auf Auto-Events, wie zum Beispiel “Night Of Wheels”. Sein schwarzer Golf ist sein erstes und einziges Auto und mit diesem will er den Titel “Lässigste Karre im Ländle” gewinnen.