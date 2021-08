Das sind die führenden Männer der Taliban

Nach dem Abzug der westlichen Truppen haben die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Wer sind die wichtigsten Männer?

Siradschuddin Hakkani : Das einflussreiche Oberhaupt des Hakkani-Netzwerkes ist einer von Achundsadas Stellvertretern. Das Netzwerk, das Washington unter anderem wegen Angriffen auf US-Bürger und Verbindungen zu Al-Kaida als Terrororganisation einstuft, wird für einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht. Hakkani soll Mitte 40 sein. Die USA haben ein Kopfgeld in siebenstelliger Höhe auf ihn ausgesetzt.

Mullah Abdul Ghani Baradar: Der Mitbegründer und Vizechef der Islamisten wurde 2010 in Pakistan festgenommen - 2018 auf Druck der USA aber wieder freigelassen. Als Leiter des politischen Büros der Taliban in Katar war er wichtiger Ansprechpartner in den Verhandlungen mit den USA - mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump sprach er am Telefon, Außenminister Mike Pompeo traf er persönlich. Im Februar 2020 unterzeichnete er dann das Abkommen über ein Ende des US-geführten Militäreinsatzes. Nach Interpol-Angaben ist er Jahrgang 1968.