Das schenken Österreicher ihren Liebsten zum Valentinstag

Etwa der Hälfte aller Österreicher ist der Valentinstag laut einer Umfrage wichtig. Doch was schenken sich die Österreicher am Tag der Liebe?

54 Prozent der Menschen in Österreich ist der Valentinstag wichtig, 51 Prozent planen, ihre Liebsten zu beschenken, hat eine Umfrage der Offerista Group in Österreich und Deutschland ergeben. Im Nachbarland werden als häufigstes Präsent Blumen gewählt. Hierzulande mag man es lieber süß: Die Österreicherinnen und Österreicher überreichen am 14. Februar vor allem Schokolade (43 Prozent), gefolgt von Parfum (30 Prozent).