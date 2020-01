Das Salzburg Museum will 2020 die Besucher-Million knacken

Mit knapp 928.000 Besuchern hat das Salzburg Museum im vergangenen Jahr das zweitbeste Ergebnis in seiner Geschichte erzielt. Und 2020 soll die Million geknackt werden: Mit der Landesausstellung "Großes Welttheater - 100 Jahre Salzburger Festspiele" steht die größte Ausstellung des Museums ins Haus. Sie ist das zentrale Projekt im noch jungen Jahr.

Bei der Jahres-Pressekonferenz am Mittwoch zog Direktor Martin Hochleitner auch Bilanz über das vergangene Jahr. "Edle Gäste" lautete das Jahresthema, und dazu wurden Galerien und Museen eingeladen, ihre Verbindungen zu Salzburg sichtbar zu machen. So brachte etwa das Belvedere Faistauer, Schiele, Harta & Co. nach Salzburg. Erfreut zeigte sich Hochleitner darüber, dass im Vorjahr das Depot auf fast 5.000 Quadratmeter erweitert werden konnte. Außerdem sei die Neugestaltung des Festungsmuseums auch international auf gute Resonanz gestoßen, etwa mit den Texten in leichter Sprache.