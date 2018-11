Das sagt Freund und Produzent Robert Giggenbacher über "Malle Jens" (†)

Vor kurzem wurde die traurige Nachricht publik: Der bekannte Auswanderer und Musiker Jens Büchner ist tot. VOL.AT sprach mit Robert Giggenbacher, einem engen Bekannten des Reality-Stars.

“Ich habe viele Menschen kennengelernt, aber keiner war so wie Jens”, erzählt Robert Giggenbacher über seinen Freund. Die beiden verband nicht nur die gemeinsame Arbeit, sondern auch eine enge Freundschaft. Im Gespräch mit VOL.AT sprach der Geschäftsführer der Agentur “Mpro Net TV” unter anderem über den Mann hinter “Malle Jens” und gemeinsame Erlebnisse.

Gestern postete Giggenbacher auf der Facebookseite seines Unternehmens folgende rührende Botschaft an seinen verstorbenen Freund, in der er von ihm Abschieb nimmt und sich an schöne gemeinsame Momente erinnert: