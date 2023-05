„Das Risiko der Berufsunfähigkeit kann jeden von uns jederzeit treffen“

Was, wenn Sie Ihren Beruf aufgrund eines Unfalls oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können?

Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Kapital, denn sie stellt sicher, dass Sie sich eine Exis­tenz aufbauen und diese auch halten können. Daher bietet die Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. (VLV) ihren Kunden mit der LändleBeruf eine passende Versicherungslösung an.

Unterschätzte Ursachen

Bewusstsein schaffen

Der Staat wird auch zukünftig eine wichtige Rolle in Bezug auf Sicherheit im Falle einer Berufsunfähigkeit spielen. Die Ergänzung durch private Vorsorgebausteine ermöglicht wichtige individuelle Freiräume und finanzielle Unabhängigkeit.

Private Vorsorge nach Maß

Eine private Vorsorge in Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung gibt ein gewisses Maß an Freiheit, denn man kann selber über die finanzielle Absicherung entscheiden und ist im Schadensfall nicht allein auf die staatliche Hilfe angewiesen. LändleBeruf sichert im Falle einer Berufsunfähigkeit Ihren gewohnten Lebensstandard, damit Sie sich auf Ihre Genesung konzentrieren können. Dabei kann der Versicherungsschutz hinsichtlich Rentenhöhe und Leistungsdauer individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Hinzukommt, dass Sie damit unabhängig von der staatlichen Leistung sind. „Wir als regionale Versicherung sind bemüht, unseren Kunden auch zukünftig beste Konditionen für ihre persönliche, maßgeschneiderte Vorsorge zu bieten“, so Dir. Mag. Klaus Himmelreich.