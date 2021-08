Das Rathaus der Zukunft: Ein Meilenstein mit geringem Fußabdruck

Mit der Gestaltung des neuen Hohenemser Rathauses soll das Architekturbüro Berktold und Weber betraut werden.

Im Zuge eines EU-weiten Architekturwettbewerbes hat sich das Preisgericht nun zwischen 17 Entwürfen für ein Siegerprojekt zur Realisierung des neuen Rathauses auf dem Rosenthal-Areal entschieden. Das in Dornbirn ansässige Büro Berktold Weber Architekten ZT GmbH hat einen Entwurf vorgelegt, der sich perfekt in den bestehenden Bebauungsplan eingliedert und dennoch von den umgebenden Gebäuden abheben kann.

Ein neuer Rathausplatz wird schwellenlos und fließend in eine übersichtliche Eingangshalle übergehen. Die Mitte des sechsgeschossigen Gebäudes bleibt durchgehend frei, natürliche Durchströmung und somit gute Durchlüftung und Nachtauskühlung sind das Resultat. Holz als nachwachsender Rohstoff ist der das Projekt prägende Baustoff: Dies betrifft die Holzfassaden mit vorgelagerten, vertikalen Lamellen sowie Loggien, wie auch beispielsweise die beabsichtigten Holzbetonverbunddecken. Die optimierte Gebäudehülle in Zusammenhang mit der hybriden Lüftung und der Holzbauweise versprechen ein denkbar niedriges CO2-Äquivalent – sowohl beim Bau als auch beim späteren Betrieb als zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger. Bis auf die Forstverwaltung, die Stadtwerke und den Werkhof werden dann sämtliche städtischen Abteilungen in einem Gebäude vereint.

Der Neubau an dieser Stelle wird neben der Erweiterung des Zentrumsbereichs auch für eine Belebung dessen sorgen und auf der Achse bis zum Schlossplatz einen zeitgemäßen Kontrapunkt zum historischen Zentrum setzen. Betont wird dies auch dadurch, dass am Standort nicht nur ein Verwaltungsgebäude, sondern ein ganzes Rathausquartier entstehen wird: Die Villa Rosenthal wird als Literaturhaus revitalisiert, der rückseitig liegende Park öffentlich zugänglich gemacht, und angrenzend entstehen vier neue Wohn- und Geschäftshäuser.

„Welches Bauwerk in Hohenems sollte ein Statement für Innovation, den Aufbruch in eine neue Zeit und die Fortsetzung der nachhaltigen Stadtentwicklung darstellen, wenn nicht das Rathaus selbst? Der in jeder Hinsicht durchdachte Entwurf von Berktold und Weber hat uns auch in seiner Holzbauweise begeistert. Das neue Rathaus wird ein effizientes Verwaltungsgebäude mit geringem ökologischen Fußabdruck.“