Das Raimund Theater ist nun offiziell eine "grüne" Bühne

Das zu den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) gehörende Musicalhaus Raimund Theater ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen bedacht worden. Es ist damit laut Aussendung am Freitag die erste Musiktheaterbühne Österreichs, die das Siegel für eine nachhaltige und ökologische Betriebsführung erhalten hat. Laut Geschäftsführer Franz Patay sollen die beiden anderen VBW-Häuser - das derzeit in Sanierung befindliche Theater an der Wien und das Ronacher - ebenfalls bald "grün" sein.

Das Umweltzeichen wurde 1990 auf Initiative des Umweltministeriums ins Leben gerufen. Es wird in den Kategorien Produkte & Dienstleistungen, Tourismus- & Gastronomiebetriebe, Bildungseinrichtungen, Green Meetings & Events und Kunst & Kultur - seit 2022 auch für Theater- und Kinobetriebe - vergeben.