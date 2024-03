Das Programmieren eines Roboters auf dem schnellsten Weg erlernen

Im zweistündigen Workshop mit Leonie Dreher in Muntlix kann man wichtige Grundlagen spielerisch sehen.

ZWISCHENWASSER. Die Veranstaltung der MINT-Region Vorderland/am Kumma in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Muntlix am Freitag, 15. März, von 15 bis 17 Uhr im Frödischsaal Muntlix bringt für die Kinder von sechs bis zehn Jahren das Thema die Kunterbunte Robotik zur Austragung. Schritt für Schritt die Sprache der Roboter mit Workshopleiterin Leonie Dreher erlernen. Roboter sind faszinierende Wesen – Computer auf Rädern oder Beinen. Die Kids erfahren wie die Roboter aufgebaut sind und wie man es selbst ganz einfach programmieren kann.Der Zugang in ein fremdes Land führt stets auch über die Sprache. Wollen sich die Menschen in diesem Land zurechtfinden und verständigen, müssen sie dessen Sprache lernen. Die Sprache der digitalen Welt ist die des Programmierens. Um mit Robotern zu reden, muss man die Logik ihrer Sprache – das Programm lernen und verstehen. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle eines Roboters. Dabei erfahren sie spielerisch wie ein Programm aufgebaut sein muss und was es bedeutet, programmierte Befehle auszuführen. Der Workshop vermittelt ein grundsätzliches Verständnis für das Programmieren, logische Abfolgen und algorithmisches Denken und Handeln.VN-TK