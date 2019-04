Das „Ohr“ der Politik in die Wirtschaft

Jedes Unternehmen, das sich in der Stadt angesiedelt oder erweitert wird, ist wertvoll. Da sind sich die Experten des Standort- und Gründerzentrum in Dornbirn einig und sind gerüstet für ­alle Fragen und Anliegen.

Bis vor einigen Jahren war Wirtschaftsförderung vor allem das Bemühen, große Fische an Land zu ziehen. Wer heute will, dass seine Wirtschaft floriert, der muss insbesondere für junge Unternehmen, aber auch für ansässige Betriebe und ­solche, die sich neu ansiedeln wollen, ein günstiges Umfeld schaffen. Und genau hier schafft des Team des Standort- und Gründerzentrums die Verbindung zwischen Wirtschaft und politik. Das Zentrum empfiehlt sich sowohl als Servicestelle als auch als das „Ohr“ der Stadtpolitik in die Wirtschaft und hilft, wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Ob eine Firmenneugründung in der Stadt, ein Umzug des Unternehmens nach Dornbirn, Immobilienberatung: fundiertes Wissen und dessen Weitergabe an Interessenten werden professionell garantiert. Daneben werden laufend Initiativen und Programme entwickelt, die attraktive wirtschaftliche Impulse in Dornbirn setzen. Zudem richtet das Wirtschaftsteam seinen Fokus nicht nur auf die Lösung der bisherigen Aufgaben, sondern wird auch die Bereiche Wirtschaftsmonitoring, Veranstaltungsprojekte, Standortmarketing und Kommunikation mit erhöhter Aufmerksamkeit bedenken. Als „Think Tank“ ist das Standortzentrum ein wichtiger Teil der strategischen Ausrichtung der Wirtschaftsstadt Dornbirn.