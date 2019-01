Das Neujahrsbaby 2019 kommt aus Tirol. Das Rennen um die erste Geburt im neuen Jahr machte die Universitätsklinik Innsbruck. Wenige Minuten nach Mitternacht wurden dort gleich zwei Babys geboren. Um 0.07 Uhr erblickte der kleine Luca Robert das Licht der Welt. Zwei Minuten vor dem per Spontangeburt geborenen Buben kam bereits ein Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt.

Die Eltern des Mädchens wollten ihren Namen aber nicht bekannt geben. Luca Robert brachte stolze 3.890 Gramm auf die Waage, er ist 51 Zentimeter groß. Beide Babys sowie ihre Mütter seien wohlauf, teilte das Krankenhaus in Innsbruck in der Nacht mit.

Einige Minuten nach der Tiroler Landeshauptstadt folgte heuer Wien. Valentin kam um 0.14 Uhr im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ/SMZ Süd) zur Welt. Er wiegt 3.375 Gramm und ist 48 cm lang. Nur vier Minuten kam ebenfalls in Wien Valentina im Donauspital zur Welt.

Als erster Salzburger des Jahres 2019 kam um 0.30 Uhr Simon Andreas im Krankenhaus in Schwarzach im Pongau zur Welt. Der 3.300 Gramm schwere und 51 cm große Bub ist das erste Kind für die Eltern, teilte das Spital in der Silvesternacht mit. Er kam per Spontangeburt zur Welt.